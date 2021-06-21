РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. Десять спортсменов из Королева заняли призовые места на соревнованиях Детской лиги плавания «Поволжье», сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования Детской лиги плавания «Поволжье», посвященные памяти Героя России М.В. Плотниковой, проходили в Пензе с 17 по 20 июня. В соревнованиях приняли участие 1,1 тыс. спортсменов из 24 регионов, 75 спортивных клубов из Цхинвала, Кимертау, Камышина, Мурманска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Магадана и многих других.

Команду МБУ «СШОР «Королев» представляли 26 спортсменов отделения плавания под руководством опытных тренеров Ольги Шеиной и Ивана Дубасова.

Алексия Абсалямова заняла два первых места на дистанциях 50 и 100 м на спине, Мария Покатович заняла три первых места, Александр Фролов, Александр Литвиненко, Дарья Гамилова, Даниил Волков, Михаил Кашурников, Григорий Костров, Антон Бусел и Виктория Широкова стали призерами соревнований.