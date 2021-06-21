РИАМО - 21 июн. Программа социальной газификации коснется около 300 тыс. жителей Подмосковья, в регионе остается газифицировать 4% населенных пункта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 96% газифицированных населенных пунктов. Остается 4%. Это 300 тыс. человек, которые живут в Подмосковье, которые благодаря программе президента в течение 18 месяцев получат газ», - заявил Воробьев.

Он отметил, что для удобства граждан услуга будет предоставляться комплексно. Стоимость пакета, включающего современные котел, бойлер и плиту, составляет около 90 тыс. рублей.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по президентской программе социальной газификации до конца 2022 года.

Опубликован график работ по социальной газификации в Подмосковье>>