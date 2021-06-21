РИАМО - 21 июн. Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет предложить разрешить многодетным родителям пользоваться льготными местами для инвалидов на парковке, сообщает «Вечерняя Москва».

Поправки предложено внести статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ». Обязательным условием станет размещение опознавательного знака «Многодетная семья» на машине. По мнению Виталия Милонова, это особенно актуально летом, когда россияне путешествуют всей семьей чаще.

«В настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации существует пробел в части регламентации льгот для многодетных семей касаемо парковки транспортных средств. Что является несправедливым, поскольку, например, вопрос парковки транспортных средств инвалидов достаточно детально регламентирован», — сказал Милонов.

По его словам, предложенная идея не потребует никаких дополнительных расходов бюджета. Политик добавил, что подобная практика уже существует в Европе.