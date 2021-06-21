РИАМО - 21 июн. Около 90 тысяч рублей стоит пакет подключения газа к домовладению, он включает котел, бойлер и плиту, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это очень серьезная нагрузка и ответственность для нашего базового предприятия - «Мособлгаз». Поэтому мы, не теряя времени, готовились к тому, чтобы все было в цифре, чтобы заявку можно было подать дистанционно. Чтобы была полная ясность по стоимости предоставления. газа. Включая котел, бойлер и плиту - это 90 тыс. рублей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для подведения газа в такие короткие сроки будет работать большое количество мобильных бригад.

«У нас 3 тыс. населенных пунктов. И мы понимаем, что должно работать очень много мобильных бригад. Твой дом должен быть обязательно зарегистрирован, поэтому мы подготовили комплексную услугу, которую представим позже», - заключил Воробьев.

В рамках минимального пакета (стоимость от 20 тыс. рублей без проведения работ) в павильоне представлены: газовая плита, механический счетчик, GSM счетчик и сигнализатор загазованности.

В стандартный пакет (стоимость от 43 тыс. рублей без проведения работ) добавляется газовой котел. В максимальный пакет (стоимость от 58 тыс. рублей без проведения работ) входит еще и бойлер.

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