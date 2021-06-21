РИАМО - 21 июн. В Подмосковье ответственно относятся к реализации программы газификации, в том числе к социальной газификации, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

В понедельник в подмосковном Раменском ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию «Жуково». Объект открыли зампред правительства РФ Александр Новак и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Сегодня в Подмосковье и так один из самых высоких уровней газификации в стране - 96%. Задача, которую поставил президент, очень масштабная. Нужно завершить социальную газификацию в тех населенных пунктах, куда уже проведен газ, до конца 2022 года», - сказал Новак.

Он отметил, что в целом в регионе принята программа полной газификации до 2030 года.

«Хочу поблагодарить губернатора Московской области. Он сам лично занимается этими вопросами и глубоко в теме по всем вопросам газификации населенных пунктов», - заключил Новак.