РИАМО - 21 июн. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что продукты с избыточным количеством соли и сахара крайне вредны для детского здоровья, передает Федеральное агентство новостей.

По словам диетолога, большинство родителей не проверяет состав еды для ребенка. Под влиянием усилителей вкуса дети перестают любить обычную пищу, меняют рацион и могут набрать лишний вес.

Нурия Дианова назвала продукты, которые могут вызвать ожирение у детей: йогурты, разные творожки с добавками, промышленные сладости, чипсы, сладкая газировка, мясные полуфабрикаты.

Врач советует кормить детей только домашней пищей, при этом правильному питанию должны следовать все члены семьи.