РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске сотрудники полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже забытого телефона из магазина, сообщила пресс-служба УМВД России по Подольску.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 30-летнего местного жителя. Он рассказал о том, что неизвестная похитила его мобильный телефон. Ранее он забыл его в одном из продовольственных магазинов на бульваре 65-летия Победы. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнюю местную жительницу, у которой изъяли похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.