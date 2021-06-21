РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 21 июн. С 21 по 27 июня на территории обслуживания щелковского отдела ГИБДД сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Данное мероприятие направленно на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия с водительским составом Щелковского филиала автоколонны №1785 и напомнили о необходимости соблюдения установленного скоростного режима и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.