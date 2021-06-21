РИАМО - 21 июн. В подмосковном Раменском ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию «Жуково». Объект открыли зампред правительства РФ Александр Новак и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.
Это крупнейший объект, построенный в рамках госпрограммы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Станция предназначена для обеспечения газом более 30 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов в Раменском, Бронницах, Жуковском.
Новак добавил, что станция построена по самым современным технологиям. В управлении будут применяться новейшие технологии автоматизации.
Открытие ГРС «Жуково» снимет ограничения на подключение 10 тысяч домовладений в 200 населенных пунктах. Производительность станции составляет 130 тысяч кубометров в час.
«Здесь было инвестировано за последние год - полтора порядка 3 миллиардов рублей, чтобы три крупных муниципалитета могли быть газифицированы. Я хочу поблагодарить за работу», - отметил Воробьев.
Благодаря вводу в эксплуатацию ГРС «Жуково» жители населенных пунктов, где подведен газ, смогут подключиться к сетям по президентской программе социальной газификации.
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