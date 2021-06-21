РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. В Домодедове сотрудники МЧС провели открытый урок безопасности в средней школе №1 для воспитанников детского лагеря дневного пребывания «Солнышко», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Детям рассказали об основных причинах возникновения пожаров и действиях при возникновении возгорания, объяснили, чем опасно купание в необорудованных местах и как оказать первую помощь попавшим в беду. Также каждому ребенку вручили специальную памятку МЧС России.

Сотрудники спасательного ведомства Подмосковья принимают активное участие в летней оздоровительной кампании. В целях обучения детей и подростков правилам безопасности жизнедеятельности в оздоровительных, загородных и пришкольных лагерях проводятся подобные занятия.