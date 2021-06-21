РИАМО - 21 июн. К признакам нехватки В6 в организме относятся глоссит, дерматит и проблемы с кожей, сообщает Nation News.

Во время глоссита язык у человека становится гладким и опухшим. Кроме того, он постоянно болит.

Еще к признакам недостатка витамина относятся утомляемость и снижающийся энергетический тонус.

К признака сокращения в организме серотонина относятся апатия и частые перепады настроения. Витамин B6 участвует в выработке нейромедиаторов. Благодаря продуктам группы B пища, которую употребляет человек, используется организмом для того, чтобы вырабатывать энергию.

B6 нужен для метаболизма. Кроме того, витамин помогает в работе центральной и периферической нервных систем. Дефицит B6 может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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