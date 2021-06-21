РИАМО - 21 июн. Специалисты «Мособлгаза» проверили газовое оборудование более чем в 150 тыс. частных домовладений начиная с апреля, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего в Подмосковье к газу подключены 766,95 тыс. абонентов. Начиная с 2021 года проверки будут проводиться ежегодно.

Больше всего договоров на техобслуживание газового оборудования было в Котельниках, Электрогорске, Егорьевске, Шаховской и Черноголовке. Также там охотнее пускали специалистов для обследования.

Худшими по этим показателям стали городские округа Лобня, Краснознаменск, Клин, Химки и Рузский. Согласно постановлению правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410, каждый собственник газового оборудования обязан иметь договор технического обслуживания со специализированной организацией. Техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в год в зависимости от паспорта производителя.