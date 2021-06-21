РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Люберец на минувшей неделе поступило более 14,2 тыс. обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило 14 282 обращения, из них 618 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 32 обращения по вопросам ЖКХ, 16 - работе экологии, 4 - работа уличного освещения, 2 - с бездомными животными.