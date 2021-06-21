РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. На текущей неделе в парках Люберец проведут 17 различных мероприятий, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе в парки Люберец поступило 20 обращений от жителей, все обращения были закрыты в регламентные сроки. За прошедший период проводились следующие виды работ: нанесение разметки на велодорожки, опиловка сухостойных деревьев в парке Малаховское озеро, произведен ремонт игровых элементов, покос травы, сбор и вывоз мусора», - сказал Криворучко.

По его словам, за минувший период в парках провели 20 мероприятий.

«Убедительно прошу соблюдать социальную дистанцию в наших парках, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты. Мы в свою очередь проводим регулярную дезинфекцию поверхностей общего пользования. На текущей неделе запланировали 17 мероприятий. Все мероприятия пройдут с соблюдением мер по недопущению распространения Covid-19», - отметил Криворучко.