РИАМО - 21 июн. Столичная прокуратура назначила проверку после того, как в пруду поселения Новофедоровское в деревне Рассудово новой Москвы утонул 14-летний подросток, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что 20 июня подросток вместе с друзьями находился на пруду. Друзья мальчика рассказали, что он один ушел в магазин. Но в понедельник тело несовершеннолетнего было найдено в пруду, мальчик утонул.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.