РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез более 27 тыс. куб. м отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщил на оперативном совещании в администрации руководитель подразделения по округу Павел Бражников.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 27 327 куб. м отходов, из них 2 497 куб. м - сухих отходов», - сказал Бражников.

Он отметил, что на минувшей неделе вывезли 60 куб. м отходов с несанкционированных свалок.