РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего ранее судимого приезжего за кражу мобильных телефонов, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного Подольского отдела вневедомственной охраны ночью поступило сообщение, что в салоне сотовой связи в микрорайоне Климовск на улице Ленина совершена кража мобильных телефонов. Наряд группы задержания оперативно прибыл по указанному адресу.

На месте выяснилось, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил окно и витрину магазина и вынес из салона три сотовых телефона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий недалеко от места происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали мужчину, схожего по приметам с подозреваемым.

У гражданина при себе было несколько мобильных устройств, он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление правоохранителям. 31-летнего ранее судимого жителя Оренбургской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.