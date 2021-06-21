РИАМО - 21 июн. В настоящий момент прирост заболеваемости коронавирусом заметен примерно в 65 российских регионах, заболели около 465 тыс. человек, сообщает kp.ru.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, около 65 российских регионов «в той или иной степени дают прирост по заболеваемости». Он призвал россиян ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета.

«На сегодняшний день количество пациентов, находящихся на лечении, под наблюдением медработников, составляет порядка 465 тыс. человек», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Специалисты советуют прививаться от коронавируса, чтобы исключить риски заражения. Прививку могут сделать граждане от 18 лет. Вакцинация бесплатна.

За последние сутки в России выявлено 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В стране зафиксировано 440 летальных исходов и 8 361 случай выздоровления.

С начала пандемии в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 129 801 летальный исход, выздоровели 4 878 333 человека.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свыше 100 ресторанов Москвы планируют участвовать в эксперименте c Covid‑free‑зоной. В такие заведения смогут попасть только те граждане, которые вакцинировались от Covid‑19.

- Песков: Ревакцинация от Covid‑19 является неизбежной. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что повторную прививку необходимо сделать, чтобы защитить себя и обезопасить близких от опасной инфекции.

- В Центре Гамалеи поддержали решение Андрея Воробьева вакцинироваться трижды. Недавно губернатор поставил третью прививку от коронавируса.

- В Подмосковье число привившихся от Covid‑19 выросло в 10 раз. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регион оперативно поставляют новые дозы вакцины от коронавируса.

- Еще 997 пациентов вылечились в Подмосковье от Covid‑19. За сутки скончались 13 человек.

- Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом. Теперь в Москве работают 35 КТ‑центров диагностики Covid‑19.

- В России готовят программу ревакцинации от коронавируса. Ревакцинация коснется тех россиян, у которых уровень антител к коронавирусу снизился до минимальных значений.

- Горожан пригласили привиться от Covid‑19 в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация проходит бесплатно.

- Более 60% сотрудников «Мострансавто» привились от Covid‑19. Выездные пункты вакцинации работают в автопарках.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»