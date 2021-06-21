РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Дни открытых дверей в Московском областном перинатальном центре материнства и детства (МОПЦ) в Балашихе будут проходить в онлайн-режиме из-за коронавируса, их планируют проводить по пятницам в 14:00, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Трансляция мероприятий запланирована на странице МОПЦ в Instagram.

«Уважаемые будущие мамы! В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены отказаться от проведения Дня открытых дверей в очном формате. Теперь День открытых дверей будет в онлайн формате в прямом эфире Instagram каждую пятницу в 14:00. На прямых эфирах наши врачи будут рассказывать о МОПЦ и отвечать на Ваши вопросы. Надеемся на понимание», - говорится в сообщении.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела.

В центре предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.