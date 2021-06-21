РИАМО - 21 июн. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что копить деньги нужно в той валюте, в которой их потом будут тратить, сообщает kp.ru.

«Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать», — сказала Набиуллина.

По ее мнению, опаснее всего вкладываться в криптоактивы. Их цена очень волатильна, поэтому и потеря в случае падения будет крайне высока.

«Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно», — заявила председатель Банка России.

Ранее Центробанк второй раз за год поднял ключевую ставку уже до 5,5% в попытках удержать падение рубля. В банке не исключают ее дальнейшего увеличения в течение года.