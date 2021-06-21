РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. За минувшую неделю на городских дорогах Люберец устранили 48 ям, сообщил заместитель главы округа Николай Покацкий на совещании в администрации округа.

«На прошедшей неделе в работах по летнему содержанию автомобильных дорог было задействовано 79 дорожных рабочих и 37 единиц спецтехники. В рамках летнего содержания проводились плановые работы по очистке и мойке проезжей части, подземных переходов и пешеходных тротуаров», - сказал Покацкий.

По его словам, на минувшей неделе дорожные службы вывезли 60 кубометров смета и 76 кубометров мусора.

«В рамках проведения ямочного ремонта устранено 48 ям, работы продолжаются. Проведены работы по опиловке аварийных деревьев, опилено - 19, удалено - 7», - заключил Покацкий.