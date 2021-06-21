РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Завершение благоустройства Беляевского плажа на реке Пахре в Подольске перенесли с середины на конец июня, за задержку работ подрядчику грозят штрафные санкции, сообщила администрация округа.

По обращениям жителей благоустраивают места массового отдыха у воды в районе улицы Беляевской. Рабочие подрядной организации обустраивают спуск к месту отдыха у воды. Он будет состоять из двух частей: ступенек и дорожки для детских колясок и велосипедов. Сделают подъездную дорогу к месту отдыха и парковочное пространство. Для удобства отдыхающих предусмотрены деревянные настилы. После завершения планировочных работ насыпят песчаную подушку.

По контракту завершить работы планировалось 30 мая, но подрядчик не уложился в отведенные сроки. За нарушение графика в отношении ООО «НКС ГРУПП» применят штрафные санкции. Новый срок завершения благоустройства – конец июня.

Также этим летом на Беляевском пляже обустроят кабины для переодевания, детскую и волейбольную площадки, наблюдательную вышку, шезлонги.

Работы проводят в рамках муниципальной программы «Создание современной и комфортной городской среды» за счет средств бюджета округа.

Всего в Подольске насчитывается 7 мест отдыха у воды, но по санитарно-эпидемиологическим показателям воды купаться в них не рекомендовано.