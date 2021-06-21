РИАМО - 21 июн. В Подмосковье работает около 90 лагерей, в том числе два палаточных лагеря, первая смена в регионе завершается, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В скором времени подмосковные школьники отправятся на отдых в детские лагеря в рамках второй смены.

Подобрать лагерь для ребенка можно по ссылке.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России с 25 мая. С этого момента все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течении максимум 5 дней.

В Подмосковье начали возвращать кешбэк за заранее купленные путевки в лагерь>>