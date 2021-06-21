РИАМО - 21 июн. Православные верующие смогут посетить мощи святого благоверного князя Александра Невского 21 июня в селе Шкинь в Коломне, сообщили РИАМО в Благочиние церквей округа.

Верующие могут посетить святыню в Свято-Духовском храме села Шкинь до 16:00.

Ранее мощи находились в Успенском соборе города Коломны. В этом году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского, великого князя, выдающегося полководца и мыслителя.

Князь был причислен РПЦ к лику святых. Во время крестного хода по городам страны с частицами мощей Александра Невского приложиться к ним смогут миллионы людей.