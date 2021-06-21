РИАМО - 21 июн. Городские службы каждые три часа в Москве поливают проезжие части, это связано с аномальной жарой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

С помощью аэрации специалисты охлаждают нагретый от дорожного полотна воздух. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Особый уход получают и растения на городских клумбах. Рано утром или вечером после 17:00 обильно поливаем цветники, увлажняя землю на глубину залегания корней.

В Московском регионе установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы более чем на 7 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.