РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Женская консультация роддома Балашихи в микрорайоне Саввино переехала в другое помещение, с понедельника она ведет прием на Троицкой улице в микрорайоне Павлино, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

Здание роддома в микрорайоне Саввино перепрофилировали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфекционное отделение стало принимать первых пациентов 18 июня.

«Дорогие будущие мамы! Напоминаем, что с 21 июня прием женской консультации производится по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая, 3. Вход между подъездами №№4 и 5 со стороны леса. График работы без изменений - с 8:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Телефон регистратуры: 8(495)567-22-22.