РИАМО - 21 июн. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения плода недоношенного ребенка мужского пола в реке Яузе в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что плод был обнаружен вечером 20 июня в реке Яуза вблизи Рубцовской набережной. Возраст плода приблизительно 6-7 месяцев.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, также устанавливаются мать и возможные очевидцы. Расследование по уголовному делу продолжается.