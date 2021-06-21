РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Работы по цветочному оформлению завершились в подмосковных Люберцах в рамках летнего благоустройства, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего были задействованы 132 единицы спецтехники и 1 215 человек», - сказал Гаджиев.

По его словам, в округе ведут работы по комплексному благоустройству дворовых территорий.

«В текущем году будут благоустроены 38 дворов, установлены 33 детские площадки, оборудованы 3 универсальных коробки. Завершены работы по цветочному оформлению в рамках летнего благоустройства, высажено более 200 тыс. цветов», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что сотрудниками Административно-технической комиссии по городскому округу вынесено 12 постановлений на общую сумму 60 тыс. рублей за парковку автомобилей препятствующих вывозу мусора, 5 постановлений на сумму 30 тыс. рублей за ненадлежащее состояния содержания благоустройства.