РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вручил медали, дипломы и нагрудные знаки лучшим выпускникам Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, в текущем году обучение в военном вузе завершили более 240 офицеров, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии также приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, исполняющий обязанности начальника академии генерал-майор Роман Ногин. Все участники мероприятия прошли вакцинацию от коронавируса.

Цаликов поздравил выпускников от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Для всего состава этот день — знаменательный, потому что он дает путевку в офицерскую жизнь многим молодым людям. Выпускники избрали для себя путь служения Родине в одном из самых мощных родов войск российской армии. Как говорит министр обороны: «Ракетные войска стратегического назначения должны быть всегда готовы, но никогда не востребованы». Они должны служить надежным предупреждением для противника», — сказал Цаликов.

Лучшим выпускникам академии он вручил медали, дипломы и нагрудные знаки. 17 офицеров награждены медалями Минобороны РФ за высокие показатели в учебе, еще 38 человек получили дипломы с отличием.

Получать образование в академии приезжают со всей России. За свою историю учебное заведение подготовило более 55 тыс. офицеров. Среди выпускников академии – 193 кавалера ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза.

По словам Каракаева, позади у выпускников напряженный период учебы, впереди — тяжелый повседневный ратный труд в войсках.

«Ракетные войска России активно развиваются. Мы перевооружаемся на новые современные боевые ракетные комплексы. С приходом новых стратегических ракетчиков в наши войска эта задача будет выполняться с еще более высоким качеством», — подчеркнул Каракаев.

Военная академия РВСН имени Петра Великого берет начало с офицерского отделения Артиллерийского училища, открытого в 1820 году в Санкт-Петербурге. Учебное заведение положило начало высшему военно-техническому образованию в России. С 2015 года по решению президента России Владимира Путина академия расположена в Балашихе, где готовят офицеров по 30 специальностям.