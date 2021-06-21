РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. В Домодедове разыскивают пропавшего 18 июня 78-летнего Вячеслава Иванова, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Иванова 175 см, он худощавого телосложения. У него седые волосы и серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в темные тренировочные штаны, серый свитер, голубую куртку-спецовку, галоши и белую бейсболку. С собой у него было 2 пакета.

У пенсионера возможна потеря памяти.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.