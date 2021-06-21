РИАМО - 21 июн. Cельхозпроизводители Московской области получили порядка 40% государственной поддержки с начала 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Общий объем государственной поддержки аграриев Подмосковья по состоянию на сегодняшний день составил более 2,2 млрд рублей, речь идет о федеральных и региональных финансовых средствах. То есть выплачено порядка 40% субсидий, что примерно соответствует прошлогоднему показателю», - сказал Сергей Воскресенский.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса региона реализовывается в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в виде предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК.

«Субсидии предоставляются не только на поддержку сельскохозяйственного производства, но и на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса таких как, молочное животноводство, производство зерновых и зернобобовых, масличных культур, овощей открытого грунта, многолетних насаждений», - отметил Воскресенский.

Министр добавил, что в прошлом году субсидии получили более 300 организаций агропромышленного комплекса на общую сумму около 5,7 млрд рублей, из них за счет средств областного бюджета – более 4,1 млрд рублей. В текущем году на госпрограмму АПК области выделено 5,6 млрд рублей, в том числе за счет средств регионального бюджета - 4,2 млрд рублей.