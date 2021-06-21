РИАМО - 21 июн. До конца 2024 года в новые дома по реновации переедут более 2 тыс. жителей столицы в Академическом районе из 12 старых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа реновации стартовала в Академическом районе в конце 2018 года. Сейчас обеспечен переезд жителей семи домов, из которых четыре уже демонтированы. Всего же до конца 2024 года, на первом этапе программы, намечено расселение 12 домов, в которых проживают 2,4 тыс. человек», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в этом районе мегаполиса выбрано шесть «стартовых» площадок. Три дома уже построены, два – находятся в процессе строительства, а на шестой площадке ожидается выход для проведения строительно-монтажных работ.

В районе Академический (ЮЗАО) в рамках программы реновации подлежат переселению 19 жилых домов, в которых проживает 4,3 тыс. человек.

Программу реновации утвердили в Москве почти четыре года назад. Переезд в новые дома затронет порядка 1 млн. москвичей. Будут расселены больше 5 тыс. домов. Для реализации указанной программы выбрано 513 «стартовых» площадок.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>