РИАМО - 21 июн. До конца 2024 года в новые дома по реновации переедут более 2 тыс. жителей столицы в Академическом районе из 12 старых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в этом районе мегаполиса выбрано шесть «стартовых» площадок. Три дома уже построены, два – находятся в процессе строительства, а на шестой площадке ожидается выход для проведения строительно-монтажных работ.
В районе Академический (ЮЗАО) в рамках программы реновации подлежат переселению 19 жилых домов, в которых проживает 4,3 тыс. человек.
Программу реновации утвердили в Москве почти четыре года назад. Переезд в новые дома затронет порядка 1 млн. москвичей. Будут расселены больше 5 тыс. домов. Для реализации указанной программы выбрано 513 «стартовых» площадок.
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