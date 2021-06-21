РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах с начала июня составил 65%, сообщила на оперативном совещании в администрации заместитель начальника управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 18 июня составил 65%. Текущий процент сбора - 48%, оплата за предыдущий период - 16%», - сказала Мотыль.

Она отметила, что в период с 15 по 19 июня в МособлЕИРЦ поступило 4 обращения от граждан, разъяснения даны.