РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 12 830 случаев заражения, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Еще 1 811 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 292 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 355 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 239 809 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свыше 100 ресторанов Москвы планируют участвовать в эксперименте c Covid‑free‑зоной. В такие заведения смогут попасть только те граждане, которые вакцинировались от Covid‑19.

- Песков: Ревакцинация от Covid‑19 является неизбежной. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что повторную прививку необходимо сделать, чтобы защитить себя и обезопасить близких от опасной инфекции.

- В Центре Гамалеи поддержали решение Андрея Воробьева вакцинироваться трижды. Недавно губернатор поставил третью прививку от коронавируса.

- В Подмосковье число привившихся от Covid‑19 выросло в 10 раз. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регион оперативно поставляют новые дозы вакцины от коронавируса.

- Еще 997 пациентов вылечились в Подмосковье от Covid‑19. За сутки скончались 13 человек.

- Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом. Теперь в Москве работают 35 КТ‑центров диагностики Covid‑19.

- В России готовят программу ревакцинации от коронавируса. Ревакцинация коснется тех россиян, у которых уровень антител к коронавирусу снизился до минимальных значений.

- Горожан пригласили привиться от Covid‑19 в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация проходит бесплатно.

- Более 60% сотрудников «Мострансавто» привились от Covid‑19. Выездные пункты вакцинации работают в автопарках.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»