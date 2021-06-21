РИАМО - 21 июн. В 2020 году городской округ Реутов привлек 19 млрд рублей инвестиций, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

В понедельник состоялось совещание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Объем инвестиций, привлеченных по Реутову в прошлом году, составил 19 млрд рублей. Самый крупный проект, завершенный в 2020 году, это капитальный ремонт салонов Škoda, Hyundai и Volkswagen с инвестициями 1,2 млрд рублей и созданием 550 рабочих мест», — сказал Каторов.

Он отметил, что всего в прошлом году было создано боле 1,5 тыс. рабочих мест. При этом в настоящий момент продолжает реализовываться 19 проектов.

Также глава муниципалитета отметил, что в прошлом году был создан муниципальный коворкинг и бизнес-инкубатор общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

«Сегодня это один из самых больших коворгингов в Московской области. Он загружен уже на 80% - это 100 новых резидентов, представителей малого и среднего предпринимательства», — сказал он.