РИАМО - 21 июн. В сельскохозяйственных организациях и КФХ Московской области по севу яровых культур работы выполнены более чем на 90%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«По последним данным, мы уже имеем порядка 210,5 тыс. гектаров проведенных посевных работ на территории Московской области. Это более 91% от плана, который мы перед собой ставили в начале посевной кампании. Отмечу, что мы прибавили 3,5 тыс. га к прошлому году», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что зерновых и зернобобовых в регионе посеяно более 92% - всего 79,2 тыс. га, кормовых культур посеяно порядка 83% - 73,3 тыс. га, овощей - 94%, всего капусты, моркови, свеклы и лука – более 8,2 тыс. га.

Посевные работы в Подмосковье продолжаются. Министр напомнил, что в этом году площадь земли для проведения сева на территории Подмосковья планируется увеличить до 614 тыс. га.

«По севу масличных культур аграрии региона на сегодняшний день план перевыполнили, он составляет 111%. Всего масличными засеяно 37,5 тыс. га, что на 14,3 га больше, чем в 2020 году. Хорошие показатели по рапсу – 29,7 тыс. га – 120% от плана. Также неплохо идем по севу сои, льна и горчицы», - отметил Сергей Воскресенский.

«На текущий момент у нас лидерами по севу являются городские округа Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы и Ступино. Зарайск также был один из лидеров по озимому севу», - резюмировал Сергей Воскресенский.