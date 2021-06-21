РИАМО - 21 июн. Днем 25 июня местами в столице пройдут сильные дожди, в это время в городе прогнозируется переменная облачность, сообщается на сайте «Метеоновости».

26 и 27 июня в Московском регионе ожидаются сильные дожди и ливни, которые не скажутся на жаре, наблюдаемой в Центральном районе. На текущий момент температура воздуха здесь превышает показатели климатической нормы на 7-9 градусов, ожидается повышение температуры.

22 июня ночная температура в мегаполисе составит 18-20 градусов, а в Подмосковье – до 23 тепла. Днем в Москве ожидается 33-35 градусов, а по Московской области – 30-35 градусов.

Жара усилится уже 23 и 24 июня. В ночное время в столице прогнозируется 21-23 градусов тепла, а в Подмосковье – до 18. Днем температура в столице составит 35-37 градусов, а по Московской области 32–37 градусов.

Ночью 25 июня ожидается 18-23 градуса. Согласно синоптикам, осадков в этом время суток не предвидится. Сильные дожди, которые пройдут местами, ожидаются днем при переменной облачности. Температура воздуха составит 30-35 градусов.