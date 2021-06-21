РИАМО - 21 июн. Роспотребнадзор призвал работодателей сократить рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, сообщает «Вечерняя Москва».

«В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении ведомства.

При этом на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно работать не более 20 минут без перерыва. Потом работник должен сделать 10-минутный перерыв в прохладном помещении. При такой температуре нельзя работать на улице более 4-5 часов. Обязательно нужно носить защитную одежду.

Роспотребнадзор напоминает, что при температуре выше 32 градусов необходимо проводить основную часть работ утром или вечером, при этом допускать к такой работе рекомендуют людей 25-40 лет.

Всем рабочим советуют больше пить и всегда иметь запас воды поблизости.

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