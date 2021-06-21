РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска разыскивают 40-летнюю Яну Яковлеву, местонахождение которой неизвестно с 8 июня, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропала Яковлева (Самарина) Яна Валерьевна, 40 лет, поселок Нахабино, горокруг Красногорск. С 8 июня 2021 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 168 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно. С собой у нее была белая сумка.

Информацию о местонахождении Яковлевой можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на номер 112.