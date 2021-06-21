РИАМО - 21 июн. Улучшений по ситуации с Covid-19 в Москве не наблюдается, диагностические мощности продолжают наращивать, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще 5 КТ-центров на базе городских поликлиник №8, №9, №45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1», — сказала вице-мэр.

По ее словам, теперь в Москве их стало 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях.

КТ-исследование при диагностике коронавируса позволяет выявлять осложнения на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента.

Также в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

Для диагностики Covid-19 в столице активно используют технологии искусственного интеллекта. На компьютере появляется предварительное заключение, выполненное с помощью технологий ИИ. На изображении легких отмечены зоны возможного поражения, а исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом.

В Москве продолжается усиленный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и массовая вакцинация. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках по записи или в мобильных пунктах в порядке живой очереди. Также можно привиться в платных клиниках, оплачивая только саму услугу укола.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»