РИАМО - 21 июн. Более 2,3 тыс. специалистов и около 1,4 тыс. единиц техники укладывали дорожное полотно на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до улицы Лесной. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ремонт дорог на указанных улицах продолжался двое суток. Движение для транспорта было открыто на несколько часов раньше срока.

Всего по уникальной бесшовной технологии заменили около 50 тыс. кв. м дорожного покрытия. После ремонта на асфальт нанесли дорожную разметку.

Через 10 дней в соответствии с технологией нанесем линии рядности и другие элементы дорожной разметки.

Ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц начали вечером 18 июня.