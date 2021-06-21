РИАМО - 21 июн. Минздрав России намерен разработать программу ревакцинации населения от коронавирусной инфекции, она будет создана для борьбы с Covid-19, сообщает Nation News.
Ревакцинация коснется тех россиян, у которых уровень антител к коронавирусу снизился до минимальных значений.
Также, согласно новой программе, прививку от заболевания смогут получить и беременные женщины.
В России началась массовая вакцинация от коронавируса в январе текущего года. Специалисты советуют прививаться, чтобы исключить риски заражения. Прививку могут сделать граждане от 18 лет. Вакцинация бесплатна.
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Текстовая трансляция
21 ИЮНЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.
- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.
- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.
- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.
- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.
- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.
- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.
- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.
- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:
- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.
- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.
- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»
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