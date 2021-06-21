РИАМО - 21 июн. По данным Росалкогольрегулирования, за I квартал этого года россияне купили 66 млн декалитров спиртного, в то время как за тот же период прошлого года было куплено 67,87 млн, пишет в понедельник газета «Известия».

Россияне стали пить на 13,2% меньше вина, на 6% меньше пива и на 98% меньше водки, зато количество купленного игристого вина и шампанского выросло на 5%. Потребление коньяка осталось на прежнем уровне.

Лидером по потреблению стала Москва - 6,4 млн декалитров алкоголя с начала года по сравнению с 6,7 млн в 2020 году.

Эксперты считают, что снижение числа выпитого алкоголя связано с тем, что россияне не хотели испортить ход лечения от Covid-19 спиртным. Также они отмечают, что у людей появилось больше свободного времени, чтобы заняться изготовлением алкоголя в домашних условиях.

А некоторые люди попросту потеряли работу на фоне кризиса и больше не смогли себе позволить алкоголь. В трудное время некоторые люди мобилизуют силы и экономят деньги.