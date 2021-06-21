РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации от Сovid-19 с 21 по 27 июня в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации.

В них можно привиться без предварительной записи. 22 июня пункт откроется в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00. 23 июня пункт начнет свою работу в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 14:00 до 18:00, в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, в СНТ «Ветеран» - с 11:00 до 15:00.

24 июня пункт откроется в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00, в клубе «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00. 25 июня работать пункт начнет в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, 26 июня в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 20:00, в СНТ «Ветеран» - с 11:00 до 15:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, в «Леруа Мерлен» - с 16:00 до 20:00. 27 июня откроется пункт в ТЦ «Торговые ряды» и будет работать с 12:00 до 19:00.

Кроме того, дополнительно привиться можно будет в стационарном отделении №1, расположенном по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №338, строение 1. График работы: будни - с 11:00 до 13:00 в стационарном отделении №2, расположенном по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 36, строение 1. График работы: круглосуточно.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»