«Прямая линия с Путиным» 2021: как и куда отправлять вопросы президенту

Что такое «Прямая линия»?
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это телевизионная программа, во время которой президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В разные годы вопрос могли задать и жители ближайшего зарубежья, в частности Казахстана, Латвии и Таджикистана.
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Продолжительность программы
Впервые «Прямая линия» президента прошла в 2001 году. Тогда Путин общался с гражданами на протяжении двух часов двадцати минут. Однако продолжительность программы постоянно увеличивалась. В 2013 году был поставлен рекорд — программа длилась четыре часа сорок семь минут.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Прямую линию» отменили. Ее элементы присутствовали в большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.
Когда состоится «Прямая линия» в 2021 году?
В 2021 году «Прямая линия Владимира Путина» состоится в среду, 30 июня. Начало — в 12:00 по московскому времени.
Программу будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
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Куда отправлять вопросы президенту?
На «Прямой линии» президент в свободной форме будет отвечать на вопросы граждан. Задать свой вопрос может любой желающий несколькими способами:
- через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Оно позволит выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира;
- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
- через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- через бесплатные СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Вопрос должен быть на русском языке и объемом не более 70 знаков;
- позвонив по телефону 8(800)200–40–40 по России и по номерам +7(499)550–40–40, +7(495)539–40–40 из-за границы.
В настоящее время уже стартовал прием обращений президенту. Прислать свой вопрос можно будет до окончания «Прямой линии» 30 июня.
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Какие вопросы задают президенту?
Владимиру Путину задают огромное количество вопросов. Большее число из них — про здравоохранение, внутреннюю и внешнюю политику, экономику, ЖКХ и другие волнующие россиян темы.
Однако часто президенту задают и личные вопросы: про внуков, рыбалку и про то, как глава государства относится к обманам.
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