«Прямая линия с Путиным» 2021: как и куда отправлять вопросы президенту

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На «Прямой линии» президент в свободной форме будет отвечать на вопросы граждан. Задать свой вопрос может любой желающий несколькими способами:

- через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Оно позволит выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира;

- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

- через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- через бесплатные СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Вопрос должен быть на русском языке и объемом не более 70 знаков;

- позвонив по телефону 8(800)200–40–40 по России и по номерам +7(499)550–40–40, +7(495)539–40–40 из-за границы.

В настоящее время уже стартовал прием обращений президенту. Прислать свой вопрос можно будет до окончания «Прямой линии» 30 июня.

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