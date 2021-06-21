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  2. «Прямая линия с Путиным» 2021: как и куда отправлять вопросы президенту
Шпаргалки

«Прямая линия с Путиным» 2021: как и куда отправлять вопросы президенту

В 2021 году «Прямая линия» Владимира Путина состоится 30 июня. Как задать вопрос и куда его отправить, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Алексей Дружинин
1

Что такое «Прямая линия»?

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это телевизионная программа, во время которой президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В разные годы вопрос могли задать и жители ближайшего зарубежья, в частности Казахстана, Латвии и Таджикистана.

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2

Продолжительность программы

© РИА Новости,   Алексей Никольский

Впервые «Прямая линия» президента прошла в 2001 году. Тогда Путин общался с гражданами на протяжении двух часов двадцати минут. Однако продолжительность программы постоянно увеличивалась. В 2013 году был поставлен рекорд — программа длилась четыре часа сорок семь минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Прямую линию» отменили. Ее элементы присутствовали в большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.

3

Когда состоится «Прямая линия» в 2021 году?

© РИА Новости,   Алексей Никольский

В 2021 году «Прямая линия Владимира Путина» состоится в среду, 30 июня. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Программу будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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4

Куда отправлять вопросы президенту?

© РИА Новости,   Рамиль Ситдиков

На «Прямой линии» президент в свободной форме будет отвечать на вопросы граждан. Задать свой вопрос может любой желающий несколькими способами:

- через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Оно позволит выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира;

- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

- через социальные  сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- через бесплатные СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Вопрос должен быть на русском языке и объемом не более 70 знаков;

- позвонив по телефону 8(800)200–40–40 по России и по номерам +7(499)550–40–40, +7(495)539–40–40 из-за границы.

В настоящее время уже стартовал прием обращений президенту. Прислать свой вопрос можно будет до окончания «Прямой линии» 30 июня. 

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5

Какие вопросы задают президенту?

  сайт президента РФ

Владимиру Путину задают огромное количество вопросов. Большее число из них — про здравоохранение, внутреннюю и внешнюю политику, экономику, ЖКХ и другие волнующие россиян темы.

Однако часто президенту задают и личные вопросы: про внуков, рыбалку и про то, как глава государства относится к обманам.

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