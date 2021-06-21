РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июн. В Щелкове 22 июня с 09:00 до 16:00 будут проводиться работы по замене запорной арматуры жилого дома №37 по улице Беляева и пожарных гидрантов вблизи дома №49, в связи с эти будет отключена подача холодной воды, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала.

Подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам: ул. Беляева, дома с 1 по 52; ул. Инициативная, 15, 16/3; МБОУ СОШ №13 им. В.А. Джанибекова; МБДОУ ЦРР детский сад №34 «Рябинушка»; Щелковская городская поликлиника №4.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.