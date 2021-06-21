РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. В городском округе Мытищи за сутки выявили 17 новых случаев Covid-19, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 12 076 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 19 по 21 июня, в том числе 1 811 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 292 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 355 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 239 809 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.