РИАМО - 21 июн. Пожарные потушили загоревшуюся машину на 26 км МКАД на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Возгорание происходило на площади 6 кв. м. В 11:42 пожар потушили.
В результате возгорания никто не пострадал.
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РИАМО - 21 июн. Пожарные потушили загоревшуюся машину на 26 км МКАД на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Возгорание происходило на площади 6 кв. м. В 11:42 пожар потушили.
В результате возгорания никто не пострадал.
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