РИАМО - 21 июн. Пожарные потушили загоревшуюся машину на 26 км МКАД на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание происходило на площади 6 кв. м. В 11:42 пожар потушили.

В результате возгорания никто не пострадал.