РИАМО - 21 июн. Пропускную способность павильонов «Здоровая Москва» увеличили, они сейчас работают только на вакцинацию от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число желающих привиться от инфекции в мегаполисе выросло. Однако в поликлиниках Москвы есть свободные слоты для записи на прививку. Также вакцинироваться можно в некоторых торговых центрах и других популярных местах.

«Я хочу напомнить об еще одной возможности и пригласить москвичей сделать прививку вне замкнутого пространства – на природе и свежем воздухе, в одном из наших павильонов «Здоровая Москва». Они расположены в более чем 40 городских парках, благодаря этому там можно свободнее расположиться, комфортнее сохранять социальную дистанцию», - отметила Ракова.

По ее словам, мощности для вакцинирования будут нарощены. Павильоны будут работать до последнего человека в очереди. Список павильонов можно посмотреть на сайте mosgorzdrav.ru/zm.

Вакцинация проходит бесплатно. Привиться могут граждане от 18 лет.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»