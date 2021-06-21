РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Жители подмосковной Балашихи выбрали трех лучших врачей разных специальностей, голосование проходило среди пользователей в Instagram с 27 мая по 20 июня, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Голосование приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечался 20 июня. Чтобы принять в нем участие, необходимо было написать комментарий под постом, фамилию и имя доктора, которому жители благодарны, наблюдаются у него не в первый раз или считают, что именно он достоит звания «Народный доктор». Набралось более 1,5 тыс. комментариев и 60 кандидатов. Далее выбрали топ-30 и провели открытое голосование.

«Мы готовы объявить результаты народного голосования. И у нас 3 победителя: Любимов Александр Иванович - заведующий урологическим отделением; Мачикина Татьяна Викторовна - заведующая отделением гемодиализа; Дранеева Мария Анатольевна - заведующая поликлиникой №11. Благодарим вас за профессионализм и бесспорную любовь к своей работе», - говорится в сообщении.